Barcelona pregateste BOMBA VERII! Semnul ca este aproape sa aduca un CAMPION MONDIAL: au inceput deja negocierile

Catalanii sunt in cautarea unui Campion Mondial.

Dupa ce au tatonat terenul pentru aducerea lui Adrien Rabiot care mai are doar un an de contrat cu Paris Saint Germain, acum sefii de pe Camp Nou l-au trimis pe Abidal sa discute cu Paul Pogba pentru un posibil transfer in La Liga.

Conform jurnlistilor de la Tuttosport, Abidal si Pogba s-au intalnit in Los Angeles, iar fostul fundas francez incearca sa-i satisfaca dorinta lui Valverde. Antrenorul catalanilor declara intr-o conferinta de presa ca are nevoie de un mijlocas central dupa ce de la echipa au plecat Iniesta si Paulinho.

Italienii anunta ca pentru aducerea lui Pogba pe Camp Nou, catalanii trebuie sa bage adanc mana in buzunar avand in vedere ca United a platit 105 milioane de Euro lui Juventus ca sa-l readuca pe francez pe Old Trafford. In cele 95 de partide jucate de Pogba pentru United per total, acesta are 15 goluri marcate si 18 pase decisve.

Conform transfermarkt.com francezul este cotat la 90 de milioane de Euro.

