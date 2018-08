RAZBUNAREA celor de la AS Roma dupa ce Barcelona le-a "suflat" pe Malcom! Au modificat in PAINT echipa de start a Barcei: cum arata :))

AS Roma a reusit sa-si ia revansa in fata Barcelonei dupa ce l-a ratat pe brazilianul Malcom, cel care a semnat cu Barca desi isi daduse acordul sa mearga la AS Roma. Cunoscuti pentru umorul aratat pe retelele de socializare, cei de la Roma au recidivat la partida cu Barcelona.

Pe pagina oficiala de Twitter a Romei, echipa de start a Barcelonei continea doar 10 nume! Motivul? Numele lui Malcom a fost sters pe calculator! Cei de la Roma nu s-au chinuit prea mult sa ascunda urma editarii.



This is how our opponents FC Barcelona will line up tonight against #ASRoma in the @IntChampionsCup at the @ATTStadium in Dallas pic.twitter.com/ommJHt0wVs