Barcelona plătește clauza de 25 de milioane de euro și face un supertransfer! Mutare de senzație a catalanilor

Trupa antrenată de Pep Guardiola vrea să profite de suma mică care ar trebui achitată și să îl aducă pe fundașul dreapta cât mai repede. Graba multiplei campioane din Premier League are legătură cu faptul că această clauză de 25 de milioane de euro este valabilă doar pâna la 15 iulie.

S-a format la juniorii cluburilor VV Smitshoek și BVV Barendrecht, iar la nivel de seniori a evoluat pentru Sparta Rotterdam (2014-2017), Heerenveen (2017-2018), PSV Eindhoven (2018-2021) și Inter Milan (2021-2025).

Are 65 de selecții și 10 goluri pentru naționala Olandei, cu care a participat la Nations League Finals 2019 (locul 2), Euro 2020 (optimi de finală), CM 2022 (sferturi de finală) și Euro 2024 (semifinală).

Palmares spectaculos al lui Denzel Dumfries

În palmares are Serie A (2023-2024), Coppa Italia (2021-2022), 2022-2023), Supercoppa Italiana (2021, 2022, 2023), două finale de Champions League (2022-2023, 2024-2025) și includerea în Eredivisie Team of the Year (2018-2019).

Poate juca ca fundaș dreapta sau mijlocaș dreapta și este cotat la 35 de milioane de euro. Datorită evoluțiilor bune de la Inter, el este dorit și de Barcelona.

Ca un detaliu interesant, Dumfries a jucat un rol crucial în eliminarea Barcelonei din semifinalele Ligii Campionilor sezonul trecut. A marcat două goluri pentru Inter în meciul tur, egal 3-3, din Spania, înainte ca echipa sa să câștige meciul tur cu 4-3.

De când a ajuns la Inter, din vara lui 2021, a adunat 179 de partide, a amrcat de 22 de ori și a oferit 26 de pase decisive.