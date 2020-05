"Barcelona nu merita sa castige campionatul daca nu se mai joaca!" Antrenorul Barcelonei ii raspunde lui Courtois dupa afirmatiile DURE

Thibaut Courtois crede ca Barcelona nu merita sa fie desemnata campioana in cazul in care campionatul nu se va mai relua.

Thibaut Courtois, portarul titular de la Real Madrid, este de parere ca Barcelona nu merita sa fie desemnata campioana in cazul in care campionatul se va anula. Belgianul spune asta pentru ca Barca nu i-a invins pe madrileni in acest an si nu pot catsiga asa un titlu.

Antrenorul de la Barcelona, Quique Setien, a recunoscut marti ca dorinta lui este ca liga sa se poata relua, atat timp cat sunt indeplinite masurile de siguranta.

"Nu mi-ar placea sa castig campionatul in acest fel. Este de inteles ca daca se va anula campionatul, clasamentul va ramane asa cum e acum.", a spus Quique Setien conform mundo Deportivo.

Barcelona este liderul din Spania in momentul intreruperii campionatului. Are 58 de puncte, cu 2 peste Real Madrid. Barcelona nu a reusit sa o bata pe Real in acest sezon si a pierdut returul de pe Bernabeu cu 2-0.