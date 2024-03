Elias Charalambous a abordat mai multe subiecte în conferința de presă care a avut loc sâmbătă după-amiază. A vorbit despre rivalele la titlu, despre Florinel Coman, dar și despre Tavi Popescu, jucător care a devenit din nou ținta reproșurilor lui Gigi Becali.

La finele partidei cu FC Voluntari, 2-1 pentru FCSB, investitorul din Pipera și-a exprimat mâhnirea în privința ultimelor evoluții ale lui Tavi Popescu. Printre altele, Becali a susținut că Tavi Popescu avea exprimări mult mai concludente în teren când avea 18 ani.

Charalambous a vorbit la superlativ despre internaționalul de tineret și a subliniat că poate evolua pe mai multe posturi, ceea ce îl face un fotbalist special. În plus, antrenorul cipriot l-a etichetat drept un fotbalist "foarte talentat".

"Tavi e un jucător foarte talentat, un jucător tânăr de care trebuie să avem grijă. Consider că are calități pentru o carieră importantă. Trebuie să fie susținut, iar eu consider că are tot ce îi trebuie pentru o carieră importantă. El poate juca pe toate pozițiile din față - număr 10, extremă sau vârf. Avem mulți jucători care pot juca pe mai multe poziții, ați văzut asta și în ultimul meci", a declarat Elias Charalambous, sâmbătă după-amiază, într-o conferință de presă.

VIDEO Conferință de presă Elias Charalambous