Neymar forteaza revenirea la Barcelona! Ce SUMA URIASA a refuzat starul brazilian de la seicii lui PSG

Neymar regreta ca a plecat de la Barcelona si forteaza o revenire pe Camp Nou.

Neymar (28 de ani) ramane hotarat in dorinta sa de a reveni la Barcelona. Mundo Deportivo scrie ca atacantul brazilian inca blesteama ziua cand a decis sa paraseasca Barca pentru banii seicilor de la Paris Saint Germain si din dorinta de a deveni castigator al Balonului de Aur.

Starul brazilian a incercat revenirea inca din vara trecuta, dar negocierile intre cele doua cluburi nu s-au concretizat. Neymar are contract cu PSG pana in 2022 si stie ca pandemia de coronavirus ii poate afecta dorinta de a se intoarce, dar este dispus sa faca sacrifii pentru a se intoarce alaturi de prietenul sau Messi.

De la inceput, Neymar a respins propunerea de a-si reinnoi contractul cu PSG si a refuzat o prima de 100 de milioane de euro pentru o noua semnatura. Clubul parizian i-a oferit aceasta prima si mentinerea conditiilor din actualul contract, insa nu a fost de ajuns. Acelasi ziar spaniol scrie ca in afara de cele 100 de milioane de euro, Neymar este dispus sa renunte si la jumatate din salariul sau de acum pentru a juca din nou pentru catalani.

Neymar a plecat de la Barcelona in 2017 in schimbul a 222 de milioane de euro, cu scopul de a deveni un idol pe Parc de Princes si de a putea concura cu Messi si Ronaldo. A reusit 69 de goluri in 80 de meciuri pentru clubul din capitala Frantei si a cucerit de trei ori Ligue 1. In prezent se afla izolat in Brazilia si se antreneaza pentru meciurile ramase de disputat in UEFA Champions League.