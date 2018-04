Barcelona a luat DECIZIA in ceea ce il priveste pe Valverde: "Este total fals ce s-a spus!" Ce spune Bartomeu

Presedintele Barcelonei a contrazis zvonurile care il dadeau plecat pe Ernesto Valverde de la Barcelona.

Arsenal - Atletico, azi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Real Madrid - Bayern! Miercuri, 21:45 AS Roma - Liverpool!

In ciuda faptului ca Barcelona mai are nevoie de un singur punct pentru a deveni campioana si a castigat deja Copa del Rey, eliminarea din sferturile UEFA Champions League a umbrit performantele catalanilor din acest sezon si a dus la speculatii ca Ernesto Valverde ar putea pleca in vara de la echipa.

Aceste zvonuri au fost spulberate de catre presedintele clubului, Josep Maria Bartomeu: "Este total fals ce s-a spus. Suntem fericiti cu el" a declarat acesta pentru El Larguero.

"Este proiectul lui, nu vorbim despre asta. Poate ca a spus-o cineva (ca Valverde e in pericol), dar nu a fost cineva din conducerea clubului. Nimeni nu se indoieste de Valverde, nu dupa Roma. Pentru a-ti reveni dupa infrangeri trebuie sa asiguri succesul. O dubla ar incheia un sezon excelent" a mai spus Bartomeu.

Barcelona are 11 puncte avans in clasament si se deplaseaza in acest weekend la echipa lui Florin Andone, Deportivo La Coruna.