BREAKING NEWS | Iniesta isi anunta vineri viitorul in fotbal! Ce pregatesc cei de la Barcelona

Andres Iniesta se pregateste de despartirea de clubul la care a jucat intreaga lui cariera.

Mundo Deportivo anunta ca Andres Iniesta va sustine o conferinta vineri in care isi va anunta decizia finala in ceea ce priveste viitorul sau. Capitanul Barcelonei urmeaza sa anunte despartirea de echipa la care joaca din 2002. Iniesta a castigat cel de-al 31-lea trofeu cu Barcelona saptamana trecuta cand a cucerit Copa del Rey in fata celor de la Sevilla.

Conform jurnalistilor catalani, Iniesta va juca in urmatorii 3 ani in China. Cei de la FC Barcelona pregatesc deja sa organizeze un show special pentru Iniesta la ultima partida a sezonului de pe Camp Nou, contra celor de la Real Sociedad din ultima etapa.

La partida cu Sociedad, Iniesta va ridica aproape sigur deasupra capului cel de-al 32-lea trofeu la Barca, titlu de campioana! Barca mai are nevoie de 1 punct pentru a si-l asigura matematic.