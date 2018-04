Declaratie controversata a lui Sergio Ramos despre un mare rival de la Barca: "Daca pe Iniesta il chema Andresinho, castiga sigur Balonul de Aur!"

Sergio Ramos si-a laudat colegul de la nationala Spaniei.

Andres Iniesta urmeaza sa anunte oficial ca o va parasi pe FC Barcelona la finalul acestui sezon si ca se va retrage din nationala Spaniei dupa Campionatul Mondial din Rusia. Aceste lucruri i-au facut pe cei de la France Football sa-si ceara scuze pentru faptul ca Iniesta nu a castigat in cariera lui Balonul de Aur.

Capitanul celor de la Real Madrid, Sergio Ramos, a dat o declaratie controversata in ceea ce priveste acest aspect, sustinand ca Iniesta a fost dezavantajat de faptul ca este spaniol, si nu brazilian! "Daca pe Andres il chema Andresinho, ar fi castigat de 2 ori Balonul de Aur" a spus Ramos dupa victoria cu 2-1 a celor de la Real Madrid in fata lui Bayern Munchen de pe Allianz Arena in mansa tur a semifinalei UEFA Champions League.

Ramos a vorbit si despre victoria cu Bayern care o transforma pe Real in mare favorita la calificarea in finala Ligii Campionilor, competitie pe care a castigat-o in ultimii 2 ani: "Este foarte dificil sa vii si sa joci aici, in fata unui adversar grozav si a unor fani demni de Champions League. Acum trebuie sa incheiem socotelile pe Bernabeu. Nu am realizat inca nimic si trebuie sa ramanem calmi si sa le acordam respect celor de la Bayern" a spus Ramos.