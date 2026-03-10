Cu Radu Drăgușin pe bancă, Tottenham a încasat patru goluri în doar 22 de minute. Llorente, Griezmann, Alvarez și Le Normand au marcat pe rând în poarta londonezilor, chiar dacă Igor Tudor a încercat să rezolve ceva prin înlocuirea lui Antonin Kinsky cu Vicario.

Reacție din vestiarul FCSB după plecarea lui Charalambous și Pintilii. Ce a transmis Ngezana

A explodat și i-a cerut demisia lui Igor Tudor în direct: ”E un impostor, trebuie să plece!”

Drăgușin, martor la „jihad”: Tottenham nu a mai pățit asta niciodată în istorie!

Unicul gol al lui Tottenham a venit în minutul 26 și i-a aparținut lui Pedro Porro.

Martor la dezastrul lui Tottenham, la scorul de 1-0, Radu Drăgușin a fost surprins vizibil îngrijorat. Încruntat și cu o privire serioasă, Drăgușin a schimbat câteva impresii cu Guglielmo Vicario, înainte ca Igor Tdor să îl trimită în teren pe portarul italian.

Radu Drăgușin ar putea bifa a doua apariție în Champions League

Atletico Madrid – Tottenham e un meci aparte pentru Radu Drăgușin (24 de ani), pentru că ar putea marca revenirea sa pe teren, în Champions League, după 1,924 de zile!

Singura apariție a stoperului român în cea mai tare competiție intercluburi din lume datează din sezonul 2020-2021. Atunci, Drăgușin era la Juventus și a bifat 21 de minute, în partida câștigată acasă cu Dinamo Kiev (3-0) pe 2 decembrie 2020.