GALERIE FOTO Cum a fost surprins Radu Drăgușin în timpul "măcelului" din prima repriză de la Atletico – Tottenham

Cum a fost surprins Radu Drăgușin în timpul "măcelului" din prima repriză de la Atletico – Tottenham Liga Campionilor
Tottenham s-a făcut de râs în prima repriză cu Atletico Madrid, în prima manșă din optimile Champions League.

radu dragusinTottenhamAtletico MadridChampions League
Cu Radu Drăgușin pe bancă, Tottenham a încasat patru goluri în doar 22 de minute. Llorente, Griezmann, Alvarez și Le Normand au marcat pe rând în poarta londonezilor, chiar dacă Igor Tudor a încercat să rezolve ceva prin înlocuirea lui Antonin Kinsky cu Vicario. 

Unicul gol al lui Tottenham a venit în minutul 26 și i-a aparținut lui Pedro Porro.

Martor la dezastrul lui Tottenham, la scorul de 1-0, Radu Drăgușin a fost surprins vizibil îngrijorat. Încruntat și cu o privire serioasă, Drăgușin a schimbat câteva impresii cu Guglielmo Vicario, înainte ca Igor Tdor să îl trimită în teren pe portarul italian.

Radu Drăgușin ar putea bifa a doua apariție în Champions League

Atletico Madrid – Tottenham e un meci aparte pentru Radu Drăgușin (24 de ani), pentru că ar putea marca revenirea sa pe teren, în Champions League, după 1,924 de zile! 

Singura apariție a stoperului român în cea mai tare competiție intercluburi din lume datează din sezonul 2020-2021. Atunci, Drăgușin era la Juventus și a bifat 21 de minute, în partida câștigată acasă cu Dinamo Kiev (3-0) pe 2 decembrie 2020.

