A spus „NU" la două echipe ca să semneze în Superliga! Astăzi a fost prezentat oficial
FC Botoșani a anunțat oficial numirea lui Marius Croitoru în funcția de antrenor principal, după despărțirea de Leo Grozavu. 

Marius Croitoru FC Botoșani FC Bacău
Tehnicianul de 45 de ani revine pentru a treia oară pe banca moldovenilor și a semnat un contract valabil până la 30 iunie 2026.

Decizia vine după un sezon complicat pentru botoșăneni, care au ratat play-off-ul din SuperLiga României și vor evolua în play-out.

A spus „NU” la două echipe ca să semneze în Superliga

Potrivit informațiilor Sport.ro, Croitoru a refuzat două oferte din Liga 2, una dintre ele venind de la Politehnica Iași, deoarece a dorit să continue în prima ligă.

„Începând de astăzi, Marius Croitoru este noul antrenor principal al FC Botoșani. Tehnicianul, în vârstă de 45 de ani și posesor al Licenței PRO din decembrie 2025, a semnat un acord valabil până la 30 iunie 2026”, a transmis clubul marți, 10 martie, pe rețelele sociale.

Din staff-ul noului antrenor vor face parte Nicole Roșca și Andrei Patache ca antrenori secunzi, Alin Bordeanu ca antrenor de portari și Ovidiu Chiribici în rolul de preparator fizic.

În ultimele luni, Marius Croitoru a colaborat cu FC Bacău, unde figura oficial ca scout, însă, potrivit informațiilor Sport.ro, avea un rol mai apropiat de cel de director sportiv. Tehnicianul a acceptat colaborarea cu clubul din Bacău și pentru că acolo locuiește, având familia și domiciliul în oraș.

De-a lungul carierei de antrenor, Croitoru le-a mai pregătit pe FCU 1948 Craiova și FC Argeș, însă cele mai bune rezultate le-a obținut chiar cu FC Botoșani, echipă cu care a ajuns în play-off și a luptat pentru calificarea în cupele europene.

