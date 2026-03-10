Tehnicianul de 45 de ani revine pentru a treia oară pe banca moldovenilor și a semnat un contract valabil până la 30 iunie 2026.

Decizia vine după un sezon complicat pentru botoșăneni, care au ratat play-off-ul din SuperLiga României și vor evolua în play-out.

A spus „NU” la două echipe ca să semneze în Superliga

Potrivit informațiilor Sport.ro, Croitoru a refuzat două oferte din Liga 2, una dintre ele venind de la Politehnica Iași, deoarece a dorit să continue în prima ligă.

„Începând de astăzi, Marius Croitoru este noul antrenor principal al FC Botoșani. Tehnicianul, în vârstă de 45 de ani și posesor al Licenței PRO din decembrie 2025, a semnat un acord valabil până la 30 iunie 2026”, a transmis clubul marți, 10 martie, pe rețelele sociale.

Din staff-ul noului antrenor vor face parte Nicole Roșca și Andrei Patache ca antrenori secunzi, Alin Bordeanu ca antrenor de portari și Ovidiu Chiribici în rolul de preparator fizic.