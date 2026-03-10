GALERIE FOTO ”Mi se rupe sufletul!” Igor Tudor, criticat vehement după decizia din prima repriză din Atletico – Tottenham

"Mi se rupe sufletul!" Igor Tudor, criticat vehement după decizia din prima repriză din Atletico – Tottenham
Prima repriză din Atletico Madrid – Tottenham a fost un dezastru pentru echipa lui Radu Drăgușin.

Tottenham Atletico Madrid Antonin Kinsky Igor Tudor Joe Hart
Cu internaționalul român pe banca de rezerve, Spurs a primit nu mai puțin de patru goluri în prima repriză.

Igor Tudor, criticat după ce l-a schimbat pe Kinsky în minutul 17

  • Kinsky 12
Llorente a deschis scorul după o alunecare care a dus la o degajare greșită a lui Antonin Kinsky. În minutul 15, la scorul de 2-0, Kinsky a alunecat din nou și a ratat o degajare. Mingea a ajuns la Julian Alvarez, care a trimis în poarta goală.

Igor Tudor l-a găsit vinovat pe Kinsky pentru prestația echipei și a decis să îl scoată din teren în minutul 17, pentru a-l înlocui cu Guglielmo Vicario. Portarul în vârstă de 22 de ani se afla la debutul în Champions League, iar în momentul în care a părăsit terenul a fost încurajat de Cristian Romero și Pedro Porro.

Joe Hart, fostul portar englez, a comentat momentul și a mărturisit că îi pare rău pentru Antonin Kinsky având în vedere decizia lui Igor Tudor.

Am încercat să înțeleg ce s-a întâmplat. Mi se rupe sufletul pentru Kinsky. A avut 14 minute groaznice, acea alunecare și golul al treilea. Nu știu ce să spun. Pur și simplu îmi pare foarte rău pentru băiat. Echipa asta a lui Tottenham este complet dezorganizată”, a spus fostul portar al Angliei, Joe Hart, conform BBC.

Paul Robinson, fostul portar al lui Tottenham, a comentat și el prima parte a meciului de pe ”Wanda Metropolitano”.

Se simte clar că e vorba de un antrenor aflat sub o presiune enormă, care caută răspunsuri. În toți anii mei de jucător, nu am văzut niciodată un antrenor să schimbe un portar. Tot ce putea să meargă prost pentru Tottenham a mers.

Mă întreb unde e acum Antonin Kinsky. Stă așteptându-și colegii să intre în vestiar? Care va fi următoarea lui discuție cu antrenorul?

Problema este atitudinea la Tottenham, pentru că asta e dezastru. Igor Tudor ia decizii încercând să se protejeze pe sine”, a spus Robinson.

