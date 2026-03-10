La scurt timp după ce Mirel Rădoi a susținut o conferință de presă și a condus primul antrenament la formația roș-albastră, FCSB a făcut un anunț important pe rețelele sociale.

FCSB a scăzut prețurile biletelor pentru meciurile din play-out

Gruparea patronată de Gigi Becali a scos la vânzare biletele pentru meciul cu Metaloglobus din prima etapă din play-out, însă la un preț redus, având în vedere că echipa nu va mai lupta la titlu în acest sezon.

La meciul cui Metaloglobus, biletele vor costa 20 de lei la peluză, 30 de lei la Tribuna 2, iar cei care vor dori să stea la zona VIP, vor fi nevoiți să scoată din buzunare între 100 și 200 de lei.

”FCSB a pus în vânzare online biletele pentru partida cu FC Metaloglobus, contând pentru etapa 1 a play-out-ului Superligii, care se va disputa sâmbătă, 14 martie, începând cu ora 18:15, pe Arena Națională.

Tichetele sunt disponibile pe platforma de ticketing a clubului.

Prețurile biletelor sunt următoarele:

PELUZA – 20 LEI

TRIBUNA 2 - 30 LEI

VIP 3 - 100 LEI

VIP 2 - 150 LEI

VIP 1 - 200 LEI

Casele de bilete vor fi deschise în ziua meciului, începând cu ora 10:00.

De asemenea, facem următoarele precizări cu privire la accesul copiilor și persoanelor cu dizabilități pe Arena Națională:

1. Copiii cu vârsta de până în 7 ani beneficiază de acces gratuit pe stadion, cu condiția să fie însoțiți de un adult. În situația în care un adult este însoțit de doi copii cu vârsta de până la 7 ani, acesta trebuie să achiziționeze un al doilea bilet.

2. Persoanele cu dizabilități sau însoțitorii acestora vor primi biletele în format electronic, pe baza solicitărilor venite pe [email protected] începând cu data de 10 martie, ora 18:00. Eliberarea biletelor se va face pe baza ordinii cronologice a solicitărilor! Pentru a primi biletele, beneficiarii trebuie să trimită copii după C.I. a persoanei cu dizabilități și actul doveditor al dizabilității respective, precum și copie după C.I. a însoțitorului.

Atenție! Persoanele cu dizabilități sunt obligate să prezinte certificatul de dizabilitate inclusiv la accesul în incinta stadionului.

Vă așteptăm alături de noi!”, a fost anunțul clubului.