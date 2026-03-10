Nemaivăzut! Coșmarul lui Radu Drăgușin din Champions League intră în istorie

Nemaivăzut! Coșmarul lui Radu Drăgușin din Champions League intră în istorie Liga Campionilor
Start incredibil de meci în duelul dintre Atletico Madrid și Tottenham Hotspur, din optimile UEFA Champions League. La pauză, madrilenii conduc cu 4-1, după o repriză de coșmar pentru londonezi.

Partida a început fulgerător. În minutul 6, Marcos Llorente a deschis scorul pentru Atletico, profitând de o fază aglomerată în careu și finalizând cu un șut plasat.

Doar opt minute mai târziu, Antoine Griezmann a majorat avantajul gazdelor cu o execuție superbă de la marginea careului, fără șanse pentru portarul Antonin Kinsky.

Dezastrul pentru Tottenham a continuat în minutul 16, când Julian Alvarez a profitat de o eroare a defensivei și a înscris pentru 3-0.

Imediat după gol, antrenorul lui Tottenham a decis o schimbare neașteptată în poartă, iar Guglielmo Vicario a intrat în locul lui Kinsky.

Coșmarul lui Radu Drăgușin din Champions League este unic

Atletico nu s-a oprit însă aici. În minutul 22, fundașul Robin Le Normand a făcut 4-0 cu o lovitură de cap, după o minge respinsă în careul mic.

Londonezii au reușit totuși să reducă din diferență în minutul 26, când Pedro Porro a marcat spectaculos de la distanță, cu un șut puternic care s-a oprit direct în plasă.

Potrivit datelor furnizate de OPTA, cele trei goluri marcate rapid de Atletico Madrid reprezintă cel mai devreme moment în care o echipă a avut avantaj de trei goluri într-un meci din fazele eliminatorii ale Ligii Campionilor.

Pe banca lui Tottenham se află și Radu Drăgușin, însă fundașul român este doar rezervă și asistă la una dintre cele mai dificile seri ale echipei sale.

Dacă va prinde minute în mitanul secund, românul ar bifa meciul cu numărul #8 din actualul sezon pentru „albi” și al 45-lea de când a semnat cu formația din Londra.

