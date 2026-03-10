Nemaivăzut! Coșmarul lui Radu Drăgușin din Champions League intră în istorie

Partida a început fulgerător. În minutul 6, Marcos Llorente a deschis scorul pentru Atletico, profitând de o fază aglomerată în careu și finalizând cu un șut plasat.

Doar opt minute mai târziu, Antoine Griezmann a majorat avantajul gazdelor cu o execuție superbă de la marginea careului, fără șanse pentru portarul Antonin Kinsky.

Dezastrul pentru Tottenham a continuat în minutul 16, când Julian Alvarez a profitat de o eroare a defensivei și a înscris pentru 3-0.

Imediat după gol, antrenorul lui Tottenham a decis o schimbare neașteptată în poartă, iar Guglielmo Vicario a intrat în locul lui Kinsky.

Coșmarul lui Radu Drăgușin din Champions League este unic

Atletico nu s-a oprit însă aici. În minutul 22, fundașul Robin Le Normand a făcut 4-0 cu o lovitură de cap, după o minge respinsă în careul mic.

Londonezii au reușit totuși să reducă din diferență în minutul 26, când Pedro Porro a marcat spectaculos de la distanță, cu un șut puternic care s-a oprit direct în plasă.

Potrivit datelor furnizate de OPTA, cele trei goluri marcate rapid de Atletico Madrid reprezintă cel mai devreme moment în care o echipă a avut avantaj de trei goluri într-un meci din fazele eliminatorii ale Ligii Campionilor.