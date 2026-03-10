Echipa roș-albastră traversează o perioadă sportivă complicată în această primăvară, ratând prezența în play-off sub comanda lui Elias Charalambous. Pentru a salva sezonul și a obține o calificare în preliminariile Conference League, conducerea l-a readus pe Mirel Rădoi pe bancă, la 11 ani de la ultimul său mandat.

„Am avut o întâlnire ieri, după care am vorbit la telefon. La 16:30 ne-am întâlnit să vorbim puțin și ne-am despărțit la 23:30. Doar șapte ore am stat de vorbă”, a povestit MM, președintele Consiliului de Administrație al FCSB.

Promisiunea patronului și obiectivul european

Un factor decisiv în finalizarea negocierilor l-a reprezentat angajamentul patronului de a nu se mai implica în deciziile tehnice ale echipei. Oficialul roș-albaștrilor s-a arătat sigur că omul de afaceri va respecta această înțelegere.

„Vă garantez că se va ține de promisiune. Asta e în afara oricărui dubiu. Nici măcar nu se pune problema. Așa va fi. Altfel nu venea Mirel. Și este un test și pentru Gigi, un test al răbdării, și dacă îl trece cred că el va avea cel mai mare câștig în plan personal și spiritual. Pentru el ar fi excepțional să renunțe la practicile pe care le-a avut în ultima vreme, de vreo 20 de ani (n.r. – râde), și să treacă la nivelul următor. Asta e realitatea”, a transmis Mihai Stoica, potrivit Fanatik.

Mirel Rădoi își va face debutul sâmbătă, 14 martie, într-un meci pe teren propriu contra celor de la Metaloglobus, prima etapă din play-out. Dincolo de jocurile din campionat, miza centrală a clubului este participarea în competițiile continentale.

„Pentru noi, Conference e acum extrem de important. Ar fi un mare eșec ca după 23 de ani în actuala formulă să fie primul sezon fără calificarea în competițiile europene. Pentru că performanța asta e fenomenală, 22 de ani la rând în cupele europene. E o performanță uriașă, dar trebuie să facem tot ce putem să nu se oprească seria.

Noi am lucrat prima dată împreună în 2002. Cred că am mai spus-o. Era un zumzet în vestiar. Eu abia venisem la echipă, mă uitam de pe hol în vestiar. Am văzut un jucător în vestiar care a spus «Iubi, închid, închid, că a venit Mirel!». Nu era voie să vorbești la telefon în vestiar. Și s-a făcut liniște în vestiar. Și am zis: «Copilul ăsta de 21 de ani să poată să impună atât respect?». Asta a fost prima chestie neașteptată pe care am descoperit-o. Era 2002. Era deja căpitan. Și am stat și m-am gândit ce lider a mai avut după aceea FCSB/Steaua. Nu prea am mai avut”, a mai spus Mihai Stoica.