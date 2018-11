Barca isi trimite jucatorul de 120 de milioane la PSIHOLOG! "BOALA" de care sufera si vedete din Liga 1!

Barcelona a decis sa-l trateze pe Dembele la psiholog.

Barcelona a platit 105 milioane de euro pentru transferul lui Dembele, iar suma poate ajunge pana la 120 de milioane, in functie de anumite bonusuri. Francezul nu da insa randamentul asteptat, ba chiar a lipsit nemotivat de la antrenament saptamana trecuta.

Oficialii clubului au aflat ca Dembele este dependent de jocuri video, iar asta ii afecteaza forma sportiva. Dependenta de jocurile video este foarte periculoasa si exista cazuri extreme in care tineri au murit dupa ce au jucat zile in sir.

Dembele ar fi dependent de FIFA si Fortnite, iar Barcelona vrea sa-l trimita la un psiholog pentru tratament. Si nu ar fi singurul jucator in aceasta ipostaza. Oficialii clubului au mai aflat ca si Umtiti sau Arthur ar suferi de aceeasi problema.

Dependenta de jocurile virtuale a ajuns in prim plan si in Romania, cand s-a aflat ca Denis Alibec petrece zeci de ore in fata calculatorului jucand Counter Strike.