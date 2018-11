Barcelona reuseste transferul la care visa! Le-a spus 'DA!' catalanilor: Poate ajunge gratis pe Camp Nou

Barcelona pare ca a reusit sa-si implineasca un vis.

Adrien Rabiot "a spus DA" Barcelonei, anunta Mundo Deportivo.

Francezul este de mult timp o tinta a catalanilor, pentru ca este tanar si are un joc de calitate.

Contractul lui Rabiot la PSG expira pe 30 iunie 2019, iar acesta vrea cu orice pret sa ajunga la Barca.

Avand in vedere situatia sa contractuala la PSG, Rabiot poate ajunge chiar gratis la Barca in vara anului viitor. Totusi, catalanii pot incerca o mutare si in ianuarie, insa vor fi nevoiti sa plateasca pentru francez.

Adrien Rabiot nu a fost doar o tinta a spaniolilor, Liverpool si Juventus pusesera si ele ochii pe francez, insa in situatia data vor fi nevoite sa caute alternative.

Jucatorul de 23 de ani a fost si in vizorul celor de la AC Milan, Arsenal sau Tottenham Hotspur.