CASTING la Barcelona! Se cauta inlocuitor pentru Luis Suarez: cele 3 nume surpriza de pe lista catalanilor

Luis Suarez va implini 32 de ani in ianuarie iar Barca se gandeste deja la un inlocuitor.

FC Barcelona se pregateste pentru viitorul echipei. Conform celor de la ESPN, Barca este hotarata sa cumpere un atacant de top! Luis Suarez va implini 32 de ani iar singura alternativa in acest moment este Munir El Haddadi. Acesta mai are insa contract cu Barca doar pana vara viitoare iar prelungirea lui este incerta in conditiile in care nu a reusit sa se impuna in prima echipa a Barcei.

Paco Alcacer apartine in continuare de Barca, insa cei de la Borussia Dortmund sunt hotarati sa-l cumpere definitiv dupa ce atacantul spaniol a reusit 8 goluri in 6 partide de Bundesliga in acest sezon, desi a fost titular in doar 2 meciuri!

Astfel, cei de la Barcelona au o lista scurta cu 3 nume de atacanti iar toti reprezinta surprize, fiind jucatori care abia in acest sezon au inceput sa impresioneze si nu reprezinta achizitii de marca. Piatek (Genoa), Pepe (Lille) si Jovic (Eintracht Frankfurt) sunt jucatorii care "fac casting" pentru pozitia de atacant la Barca, scriu catalanii de la Sport.

Piatek, 23 de ani, are 13 goluri in 13 aparitii in acest sezon iar cei de la Genoa au fost deja contactati de cluburi importante pentru negocieri. Nicolas Pepe de la Lille are si el 8 goluri in 14 partide in acest sezon, insa nu este un atacant de careu precum Piatek, fiind un jucator polivalent. Bosniacul Jovic are 12 goluri in acest sezon, 5 dintre ele venind in partida cu Fortuna Dusseldorf. El apartine de Benfica, cea care l-a imprumutat pentru 2 sezoane la Eintracht, club care vrea sa-l cumpere definitiv.