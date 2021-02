Bale are zilele numarate la Real Madrid! Zidane nu-l mai vrea si cauta sa scape de el la vara! Ce spune impresarul fotbalistului

Imprumutat pana in vara la Tottenham, galezul trebuie sa revina pe Santiago Bernabeu, daca echipa lui Mourinho nu face o oferta de a-l transfera.

Relatia dintre Zidane si Bale este inexistenta, lucru clar inca de pe vremea cand fotbalistul juca pentru Real Madrid, iar posibila sa revenire la clubul 'blanco' nu este vazuta cu ochi buni de nimeni.

Impresarul lui Bale, Jonathan Barnett, a vorbit si el despre situatia galezului: "Nu ar fi o problema sa se intoarca. Ei trebuie sa se decida daca au nevoie de el, daca poate juca pentru Madrid si alte lucruri de genul acesta. Cred ca trebuie sa-l intrebati pe domnul Zidane daca il doreste. Eu nu cred", a precizat Barnett.

Chiar daca Jose Mourinho l-a facut mincinos pe Gareth Bale, impresarul sustine ca cei doi au "o relatie buna, nu e nicio problema. Jurnalistii sunt cei care creeaza probleme, dar nu e niciuna. Noi ne asteptam ca el sa joace mai mult, lucrurile nu au decurs atat de bine, dar nici echipa nu a mers prea bine", a mai spus Barnett, care practic il contrazice chiar pe Mourinho.

"A existat o contradictie intre postare si realitate. De la inceputul sezonului, in legatura cu situatia interna, am preferat sa tinem totul intre noi, dar acum am simtit ca trebuie sa abordez situatia. Probabil ca postarea nu a fost responsabilitatea sa", a spus Mourinho.