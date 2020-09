Au facut pace la finalul colaborarii?! Reactia lui Zidane dupa imprumutul lui Bale la Tottenham! "Am scapat de o greutate pentru ca a plecat?"

Antrenorul lui Real Madrid a comentat transferul lui Gareth Bale la Tottenham.

Zinedine Zidane a spus ca fotbalistul nu a reprezentat o greutate pe capul sau, cu toate ca au fost mai multe animozitati intre cei doi.

"Nu ma supara si nici nu ma intereseaza ca lumea ma invinovateste pe mine pentru plecarea lui pentru ca nu este cazul. De fapt, situatia este mult mai complexa de atat. Tot ce pot sa spun este ca nu am avut nicio problema cu Bale, nu a fost nicio neintelegere intre noi. Nimeni nu-i va lua ce a reusit sa faca la Real Madrid. Ii doresc tot binele. Nu am vorbit cu el. Ce a reusit el aici este fenomenal, nu poti spune altceva.

Cel mai important lucru este ce vrea jucatorul sa faca, opinia mea e neschimbata. Am reusit multe lucruri frumoase impreuna. Daca am scapat de o greutate pentru ca Bale a plecat? Nici gand, pentru ca Bale nu a fost o greutate pe capul meu.

N-am avut o problema cu el. E adevarat ca nu a jucat atat cat ar fi trebuit, dar asta s-a intamplat din varii motive. Daca nu era Bale cel care nu juca, atunci era altcineva in locul lui, lucrurile acestea se intampla in orice situatie, nu e o diferenta pentru mine sau pentru club", a declarat Zidane in cadrul conferintei de presa dinaintea partidei cu Real Sociedad.

Gareth Bale s-a intors sub forma de imprumut la Tottenham. El va fi sub comanda lui Jose Mourinho in acest sezon, englezii avand si optiunea de a-l cumpara definitiv.

Galezul a mai evoluat pentru Tottenham in perioada 2007-2013, iar in ultimele 7 sezoane a fost la Real Madrid, echipa pentru care a reusit 105 goluri in 251 de partide.