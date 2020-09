Doi fani ai lui Tottenham l-au adus pe 'Bale' la terenul de antrenament! Gluma inceputului de sezon in Anglia  

Gareth Bale este foarte aproape de o mutare la Tottenham dupa cum declara agentul sau.

Avand in vedere zvonurile care il dau tot mai sigur pe Gareth Bale imprumutat la Tottenham Hotspur, doi dintre fanii lui Spurs nu au mai asteptat si l-au adus ei pe 'Bale' la terenul de antrenament.

In traducere, cuvantul 'bale' inseamna balot (de fan). Cei doi s-au filmat in momentul in care au adus balotul la terenul de antrenament al lui Tottenham, scriind mesajul "Bale tocmai ce a ajuns".

Presa din Anglia s-a amuzat copios de acest moment titrand:"Bale has arrived... but is a bale of hay", in traducere "Balotul a ajuns... dar e un balot de fan".

????"Bale has arrived!" ???? 2 Tottenham fans bringing a Bale of Hay to Tottenham Hotspur's training ground! ???? pic.twitter.com/aeStOZhzGq — Football Daily (@footballdaily) September 16, 2020