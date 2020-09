NEBUNIE la Londra! Bale a ajuns in capitala ca sa semneze si nu este singur! Ce alt jucator de la Real vine la pachet cu galezul

Gareth Bale va fi imprumutat de Real Madrid la Tottenham. Jucatorul era in dizgratia lui Zidane astfel ca galezul a ales o mutare la fosta lui echipa. Clubul englez s-a inteles cu Real Madrid in vederea unui imprumut pe un an, Tottenham platind integral salariul lui Bale.

Pe langa galez, Tottenham l-a mai adus si pe fundasul stanga Sergio Reguilon. Imprumutat la Sevilla unde a castigat Europa League in sezonul precedent, spaniolul avea o concurenta acerba la Real Madrid cu Marcelo si Mendy pe post. Tottenham a semnat pe 5 ani cu Reguilon, pentru care va plati suma de 35 milioane de euro.

???? Gareth Bale has arrived at #THFC! ????

