BREAKING NEWS | Gareth Bale, OFICIAL la Tottenham! Prezentare spectaculoasa realizata de londonezi + prima reactie a galezului

Gareth Bale a revenit oficial la Tottenham, la 7 ani distanta dupa ce i-a parasit pe londonezi pentru a merge la Real Madrid.

Gareth Bale si Sergio Regulion au fost prezentati oficial la Tottenham. Cei doi jucatori ai lui Real Madrid vor evolua in acest sezon la Tottenham. Fundasul de 23 de ani a fost cumparat definitiv, in schimbul a 30 de milioane de euro, iar Gareth Bale a fost imprumutat pana in vara lui 2021.

Bale va deveni cel mai bine platit jucator din Premier League, cu un salariu de 650.000 de euro pe saptamana, iar clubul de pe Santiago Bernabeu va suporta o mare parte din aceste costuri.

"Pentru toti fanii lui Tottenham, dupa 7 ani de zile, am revenit!", a fost prima reactie a lui Bale dupa ce a revenit la Londra.