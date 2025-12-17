Competiția, transmisă în direct pe VOYO, îi oferă antrenorului român șansa de a cuceri primul trofeu al sezonului.



Inter intră în turneul de la Riad din postura de favorită, alături de Napoli, Bologna și AC Milan.



Nerazzurrii vor juca semifinala vineri, 19 decembrie, de la ora 21:00, contra Bolognei, iar în caz de egalitate după 90 de minute se va trece direct la loviturile de departajare. Finala este programată luni, 22 decembrie.



Cristi Chivu, taxat în Italia: „N-am auzit în viața mea asemenea prostii!”



Cu doar câteva zile înainte de debutul competiției, Cristi Chivu a ajuns însă în centrul unei controverse în presa italiană.



Paolo Condo, celebru editorialist de la Corriere della Sera, l-a ironizat pe tehnicianul român pentru o declarație făcută recent.



„Până acum a fost apreciat pentru discursul clar și lipsa scuzelor, dar Chivu a călcat strâmb când s-a plâns de cei care vedeau Inter pe locul opt.



Să-i numească, să le retragem acreditarea. Nu o va face, pentru că nimeni nu a scris. Nu am auzit în viața mea asemenea prostii.

A fost un mesaj pentru uz intern, cu presa indicată drept țap ispășitor când nu poți da vina pe adversari”, a spus Condo.

Supercupa Italiei îl poate umple pe Chivu de bani!



Gazdele saudite au pus la bătaie un pot total de 22,5 milioane de euro, potrivit „Calcio e Finanza”. Echipele eliminate în semifinale vor primi câte 2,4 milioane de euro, finalista învinsă va încasa 6,7 milioane, iar câștigătoarea trofeului va lua 9,5 milioane de euro.



În plus, campioana poate ajunge la un total de aproximativ 11 milioane de euro, dacă va disputa și un meci amical cu deținătoarea Supercupei Arabiei Saudite, pentru care este prevăzut un bonus suplimentar de 1,5 milioane.



Inter a câștigat de opt ori Supercupa Italiei, la egalitate cu AC Milan. Competiția va fi transmisă în direct pe VOYO și în format LIVE VIDEO pe Sport.ro!

