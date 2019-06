Au batut palma! Jucatorul care e OUT de la Barcelona! Afacerea de 25 de milioane de euro

Andre Gomes (25 ani) va juca la Everton.

FC Barcelona si Everton au ajuns la un acord pentru transferul definitiv a lui Andre Gomes la Everton, in schimbul a 25 de milioane de euro, anunta presa din Spania. A evoluat pentru formatia pe Goodison Park si sezonul trecut, fiind imprumutat de catalani.

Andre Gomes a ajuns la Barcelona in 2016, de la Valencia, in schimbul a 37 de milioane de euro. A stat doua sezoane pe Camp Nou, iar in 2018 a fost imprumutat la Everton, unde a evoluat in 27 de partide si a reusit un gol si o pasa de gol. Este evaluat la 28 de milioane potrivit transfermarkt.com