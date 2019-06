Messi, DISTRUS de Van Gaal! "E responsabil pentru ce se intampla la Barcelona!" Fostul antrenor al catalanilor l-a pus la zid pe starul argentinian

Barcelona nu a mai castigat un trofeu UEFA Champions League din 2015.

Louis van Gaal, fost antrenor al Barcelonei, l-a catalogat pe Lionel Messi drept un bun jucator individual si a explicat ca o parte din vina pentru rezultatele slabe ale Barcelonei ii apartine.

Olandezul a vorbit intr-un interviu pentru El Pais despre faptul ca starul argentinian a tinut-o pe Barcelona departe de castigarea mai multor titluri in UEFA Champions League.

Barcelona a castigat ultimul trofeu UCL in 2015, iar in acest sezon au fost protagonistii unui adevarat soc in semifinalele competitiei, cand au fost zdrobiti de Liverpool in meciul retur.

Van Gaal considera ca Lionel Messi este cel mai bun jucator din lume, insa crede ca a contribuit la caderea Barcei in UCL.

"Imi place Messi ca jucator individual. Este cel mai bun jucator din lume, iar statisticile in cazul lui o arata. Insa el nu a mai castigat un trofeu UCL de patru ani. De ce? Ca si capitan, trebuie sa te intrebi de ce echipa ta nu mai castiga in competitiile europene.



Barcelona are o echipa minunata. Nu poti sa spui ca Rakitic e rau, sau Coutinho, sau Alba sunt jucatori rai, sau ca Ter Stegen e un portar prost.



Uitati-va la Barcelona. Cate trofee de UCL au castigat cu cel numit de toata lumea cel mai bun jucator din lume? Uitati-va la PSG. De cate ori au castigat UEFA Champions League? Este cel mai bun jucator individual din lume, statisticile lui sunt incredibile. Dar de ce nu a mai castigat trofeul suprem de 5 ani?



Din postura de capitan trebuie sa te intrebi de ce echipa ta nu castiga in Europa. Cred ca Messi este si el responsabil pentru ce se intampla la Barcelona, nu doar antrenorul. Exista o echipa cu 30 de jucatori si cred ca Messi ar trebui sa se adapteze dupa echipa, nu invers", a explicat Van Gaal.