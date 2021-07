Super lovitura data de Atletico Madrid! A castigat Copa America, iar acum vine sa se bata cu Real Madrid si Barcelona 

Atletico si-a prezentat noua achizitie.

Atletico Madrid si-a prezentat a doua achizitie a verii. Dupa ce l-au adus gratis pe Marcos Paulo de la Fluminense, madrilenii au anuntat ca l-au transferat pe Rodrigo de Paul in schimbul a 35 de milioane de euro.

Mijlocasul s-a alaturat echipei conduse de Simeone dupa ce a castigat primul trofeu din cariera, Copa America, alaturi de nationala Argentinei. Fotbalistul nu e la prima experienta in Spania, intre 2014 si 2016 a jucat pentru Valencia, iar in ultimele 5 sezoane a fost sub contract cu Udinese.

"Sunt foarte fericit! Merg la campioana Spaniei si stiu responsabilitatea pe care o presupune acest lucru. Este un pas minunat in cariera mea fotbalistica. Am venit aici dupa ce am castigat Copa America. Indeplinesc toate asteptarile", a declarat Rodrigo de Paul pentru site-ul oficial al lui Atletico.

Noua achizitie a lui Simeone a dezvaluit ca Angel Coreea, colegul sau de la nationala Argentinei, a fost cel care l-a indeptat sa vina la Atletico, dupa ce interesul madrilenilor pentru el a devenit public.

"Correa este un mare sprijin pentru mine. Mi-a vorbit extrem de bine despre Atletico, despre intregul club. Si mai presus de toate, sunt mandru ca merg la un club cu fani grozavi. Cand au inceput sa apara zvonuri despre sosirea mea la Atletico, comentariile si mesajele de afectiune pe care mi le-au trimis fanii echipei au fost nenumarate", a precizat jucatorul argentinian.