Pustiul minune al lui Atletico va fi out doua luni! Joao Felix va fi operat de urgenta dupa eliminarea Portugaliei

Fotbalistul de la Atletico are parte de probleme de sanatate.

Eliminarea Portugaliei de la Campionatul European vine si cu alte vesti proaste pentru unul dintre internationali. Mai exact, Joao Felix, atacantul de la Atletico Madrid, pentru care spaniolii au platit peste 120 de milioane de euro, va fi nevoit sa se opereze la glezna zilele viitoare si urmeaza sa lipseasca de pe gazon pentru doua luni, anunta ESPN.



Totusi, pentru Atletico nu este o veste atat de proasta, avand in vedere ca sezonul din Spania va incepe pe 13 august, iar Felix ar trebui sa fie apt la inceputul lunii septembrie, in mod normal, insa o recuperare mai rapida poate fi si ea luata in calcul, corpul fiecarui sportiv recuperandu-se intr-un mod unic si uneori neprevazut.

La Campionatul European, Joao Felix a evoluat doar in partida din optimi contra Belgiei, acuzand anumite dureri inainte de turneul final, iar Fernando Santos si staff-ul echipei nationale au decis sa-l fereasca de o eventuala accidentare si mai grava decat cea pe care o avea.