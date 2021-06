Atletico Madrid reuseste prima lovitura pe piata transferurilor! Mijlocasul dorit de toata Serie A face pasul catre Spania

Formatia pregatita de Simeone nu se culca pe o ureche, chiar daca reusit sa castige La Liga in sezonul precedent.

Dorit de mai multe formatii din Serie A, printre care Juventus sau AC Milan, Rodrigo de Paul va merge in La Liga si va evolua in sezonul urmator pentru Atletico Madrid, campioana en-titre. El va incasa un salariu de 3,5 milioane de euro pe sezon, in timp ce Udinese se alege cu 35 de milioane de euro pentru argentinian.



De Paul a ajuns la Udinese in 2016, dupa o experienta la Valencia. Trei milioane de euro au platit italienii pentru sud-american, care mai avea contract cu ”friulanii” pana in 2024. 171 de meciuri a bifat De Paul pentru Udinese, reusind sa inscrie de 30 de ori. In plus, acesta mai are si 30 de pase decisive, in toate competitiile.

Intelegerea dintre fotbalist si clubul spaniol va fi pe 5 ani, iar pentru un loc de titular se va lupta cu Marcos Llorente, Koke sau Saul, fotbalisti cu state vechi la echipa condusa de Diego Simeone.