Incepe batalia pe piata transferurilor! Real Madrid si Atletico se lupta pentru un super atacant de la Inter

Cele doua formatii din La Liga cauta sa se intareasca pentru urmatorul sezon.

Dupa un sezon palpitant in La Liga, toate formatiile cauta sa-si imbunatateasca loturile pentru editia urmatoare, iar Real Madrid si Atletico nu fac rabat de la asta. Conform le10sport, cele dou formatii se lupta pentru semnatura lui Lautaro Martinez, atacantul lui Inter, dorit in trecut si de Barcelona.

Sunt bine cunoscute problemele financiare de la Inter, care s-a si despartit de Antonio Conte din acest motiv, iar o oferta generoasa i-ar face pe italieni sa-i dea drumul jucatorului argentinian. Pe langa Lautaro, Hakimi este si el urmarit de mai multe forte europene, iar cea mai interesata s-a aratat PSG, oferind deja 60 de milioane de euro.



Martinez a recunoscut ca in vara trecuta a fost foarte aproape e a semna cu Barcelona, insa totul a picat in ultimul moment, si a spus ca nu regreta nimic, fiind campion in Serie A cu Inter in ultima stagiune, in care a marcat de 17 ori si a oferit si 10 pase decisive, in 38 de partide jucate.