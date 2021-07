Ideea nebuna a lui Laporta! Ce schimb de 250 de milioane de euro vrea sa faca cu Atletico Madrid

Atat Barcelona cat si Atletico vor sa se intareasca inainte de startul noului sezon

Cu multe probleme financiare, binecunoscute deja, Barcelona incearca sa il convinga pe Messi sa ramana, iar in acelasi timp sa scape de jucatorii cu salarii mari si care nu sunt vazuti ca titulari de catre Koeman.

Atletico se confrunta de asemenea cu problema Saul Niguez, un jucator cu clauza de 150 de milioane de euro, care isi doreste o noua provocare, dar singura oferta primita e mult sub valoarea acesteia: 40 de milioane de euro, de la Liverpool.

Griezmann a fost senzational in perioada in care a jucat la Atletico, iar Simeone, dupa ce a semnat in aceasta saptamana un contract nou, si l-ar dori inapoi pe Wanda Metropolitano.

Conform El Mundo Deportivo, ambele echipe studiaza serios ideea de a face un schimb Saul - Griezmann.

Schimbul dintre Barcelona si Atletico ar avantaja ambele parti: echipa lui Simeone ar primi un jucator de 100 de milioane, iar catalanii si-ar asigura serviciile unui mijlocas cu experienta mare in La Liga.