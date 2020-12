Zidane e cosmarul lui Atletico! Real Madrid i-a incheiat seria formidabila de meciuri fara infrangere rivalei din oras!

In victoria de aseara, Karim Benzema a devenit fotbalistul strain cu cele mai multe jucate la Real (587), depasindu-l pe legendarul fundas stanga, Roberto Carlos, cu 586 de aparitii. Atletico a ramas pe primul loc, avand trei puncte peste Real Madrid, dar si un meci mai putin jucat.

87 - Toni Kroos ???????? has completed 87 of his 90 passes (96.7%), the most by a player in a LaLiga derby between Real Madrid and Atlético de Madrid since at least 2005/06. Metronome.#RealMadridAtleti#ElDerbi pic.twitter.com/VaZ3fOTzgC