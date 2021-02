Atentie, imagini DURE! E faza care face inconjurul lumii: Ocampos a fost SCOS PE TARGA dupa un atac teribil! NEBUNIE in Sevilla - Getafe

Sevilla a trecut cu 3-0 de Getafe si a urcat pe 3 in La Liga cel putin pana la meciul Barcelonei cu Betis, de duminica (22:00).

Pretul platit de Sevilla a fost insa unul mare. Lopetegui a ramas fara Ocampos, accidentat grav dupa intrarea lui Djene din minutul 52! Reluarile au aratat cum glezna lui Ocampos s-a indoit in urma atacului, iar fanii Sevillei se tem ca vor ramane fara starul argentinian pentru cateva luni bune! Ocampos a fost scos din teren pe targa si dus direct la spital!

Spiritele nu s-au potolit dupa ce arbitrul Juan Martinez a decis sa-l dea afara pe Djene. Antrenorii celor doua echipe au fost la un pas de o confruntare si au fost amandoi eliminati!

Adus de la Atalanta, Papu Gomez i-a luat locul in teren lui Ocampos si a jucat primele sale minute pentru Sevilla. Goez a marcat in minutul 87 al intalnirii golul de 2-0. En-Nesyri a stabilit scorul final, 3-0, in minutul 89.