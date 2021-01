"Milan, Sevilla si Leipzig il urmaresc!" Anunt URIAS pentru Ianis Hagi dupa doua saptamani de VIS la Rangers! 2021 e anul in care poate prinde un transfer major

Ianis Hagi a revenit in prima echipa a lui Rangers dupa jocurile excelente pe care le-a facut in decembrie.

Doua goluri si doua assisturi in ultimele 4 aparitii in tricoul echipei lui Gerrard l-au adus din nou pe Ianis in centrul atentiei. Site-ul fichajes.net, specializat in scouting si transferuri, anunta ca 3 cluburi mari din Europa il monitorizeaza pe mijlocasul roman. AC Milan, Sevilla si Leipzig sunt cu ochii pe Ianis, care spera ca 21 va fi anul in care va confirma pe deplin la nivel inalt.

Dupa un start in forta la Rangers, Hagi Jr. a pierdut echipa in toamna si existau zvonuri care anuntau ca va fi imprumutat in ianuarie. Revenirea sa de forma a schimbat complet tonul in ceea ce-l priveste.

Ianis a strans 4 goluri si 10 pase decisive de la inceputul sezonului. Rangers are o campanie aproape perfecta in Scotia. In 21 de etape, are 19 victorii si numai doua egaluri, iar in primavara europeana s-a calificat fara infrangere dintr-o grupa in care au mai fost Standard Liege, Lech Poznan si Benfica.