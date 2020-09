Ronald Koeman vrea sa ii dea o sansa jucatorului pe care toata lumea il vedea plecat de pe Camp Nou! Cine ramane in echipa alaturi de Messi

Noul antrenor al Barcelonei, Ronald Koeman, a decis sa ii dea o sansa unui jucator de care catalanii voiau sa scape.

Este vorba despre Philippe Coutinho, intors pe Camp Nou dupa aventura la Bayern Munchen.

S-a vorbit mult la inceputul acestei veri despre faptul ca el nu mai are loc in echipa si ca va fi rezerva de lux la Barcelona, clubul negasindu-i o alta destinatie. Iata, insa, ca Ronald Koeman este dispus sa ii dea o sansa.

Potrivit jurnalistilor de la Mundo Deportivo, olandezul a avut o discutie cu fotbalistul in varsta de 28 de ani si este convins ca il poate ajuta sa revina in cea mai buna forma a sa.

Astfel, Koeman vrea sa-l pastreze pe Coutinho in echipa, urmand a-l folosi pe postul de mijlocas central.

Spaniolii de la Marca scriu ca brazilianul mai poate pleca de pe Camp Nou doar daca vreun club este dispus sa il cumpere, insa aceasta varianta este putin probabila tinand cont de criza financiara in care se afla fotbalul si de faptul ca el valoreaza 120 de milioane de euro.

