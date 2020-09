"Ne-a tentat Messi!" Leonardo CONFIRMA ca Paris Saint-Germain a vrut sa ii faca oferta lui Leo! Pe ce jucator au pus ochii francezii

Pe langa interesul celor de la Manchester City, Paris Saint-Germain a urmarit de asemenea situatia lui Lionel Messi.

Potrivit jurnalistului de la AS, Santi Gimenez, clubul din Paris "a dorit sa cunoasca situatia jucatorului din punct de vedere legal, in ceea ce priveste relatia contractuala cu Barca, clauzele ce-l leaga de club plus perioada ramasa din contract".

Pentru Canal+, directorul lui PSG a tinut sa mentioneze urmatoarele "Da, Messi ne-a tentat, insa acum toate cluburile de top trebuie sa vanda jucatori", Leonardo dand de inteles ca fair-playul financiar ar face imposibila aceasta mutare in prezent.

De asemenea acesta a anuntat un alt jucator pe care PSG il are in vizor: "Camavinga? Pretul lui era de 90 milioane de euro inainte de pandemie... E un jucator pe care noi il urmarim".

Eduardo Camavinga (17 ani) este un jucator care in prezent evolueaza la Rennes, iar cota lui de piata este de

37.5 milioane de euro. Acesta a evoluat de asemenea in 2019, in grupele Europa League impotriva CFR-ului, unde in meciul tur a primit direct cartonasul rosu.