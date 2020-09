Presedintele La Liga da VERDICTUL in cazul lui Messi: "Nu a fost un razboi!" Raspuns transant pentru starul Barcelonei: "La Liga valoreaza mai mult decat un jucator"

Javier Tebas a vorbit despre scandalul din ultimele saptamani declansat odata cu anuntul lui Leo Messi ca vrea sa plece de la Barcelona.

La Liga s-a implicat in schimbul de sageti dintre Messi si Barcelona, emitand un comunicat in care anunta ca jucatorul nu poate pleca fara sa ii fie platita clauza de 700 de milioane de euro, in ciuda faptului ca reprezentantii lui Messi sustineau contrarul.

Ulterior, Jorge Messi a venit cu un comunicat pentru La Liga in care contrazicea anuntul facut de presedintele Tebas. Intr-un interviu pentru Il Corriere della Sera, Tebas a vorbit despre 'scandalul' cu Messi si a lamurit situatia.

"Nu a fost un razboi contra lui Messi. As fi facut acelasi lucru daca era vorba despre Pepito Perez sau orice alt jucator din liga noastra. In calitate de oficiali avem datoria sa aparam legalitatea, dreptatea: contractele trebuie respectate. Intotdeauna. Fie ca te numesti Messi sau Pepito Perez.

Eu, personal, nu cred ca a existat o batalie cu Messi si reprezentantii sai, il iubesc, reprezinta istoria fotbalului nostru din ultimii 20 de ani. Chiar daca avocatii sai spuneau contrariul, contractul era clar: o parte a fost scoasa din context, iar asta a dus la greseli. In final, sunt fericit cu decizia lui Messi de a evita conflictele legale. Va continua sa joace la echipa vietii sale. Sper ca relatiile sa revina la normal", a spus Tebas.