Înaintea partidei, fundașul central Joyskim Dawa (30 de ani) a transmis că nu îi pasă de criticile pe care le primește din partea oamenilor din afara terenului.

Joyskim Dawa: „Nu-mi pasă, sincer, de ce spune lumea în afara terenului”

„Nu va fi un meci ușor, este un derby și un meci important. Sper să dăm totul și să câștigăm. Trebuie să ne revenim, mai ales că înainte toate echipele se temeau de noi.

Acum s-a schimbat puțin situația, dar este un joc important și trebuie să obținem un rezultat bun. Este unul dintre cele mai importante meciuri ale campionatului.

Sunt în al cincilea an la FCSB, dar nu-mi pasă, sincer, de ce spune lumea în afara terenului. Eu vreau să dau totul la antrenament, la meci. Fiecare jucător face greșeli, dar important e să ai forța să joci din ce în ce mai bine și să înveți din greșeli”, a declarat Joyskim Dawa, potrivit digisport.ro.

Un fundaș important la FCSB din ultimii ani

Joyskim Dawa a fost cumpărat de FCSB în iulie 2022 de la FC Botoșani pentru 350.000 de euro. De atunci, a strâns 160 de meciuri, în care a marcat 15 goluri și a oferit trei pase decisive.

Fundașul central camerunez (10 selecții) a câștigat alături de roș-albaștri de două ori Superliga și de două Supercupa României. Contractul său expiră pe 30 iunie 2027.