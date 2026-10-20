Specialiștii au decis între FC Barcelona și Real Madrid! Cine ia titlul în La Liga și la ce diferență de puncte

Specialiștii au decis între FC Barcelona și Real Madrid! Cine ia titlul în La Liga și la ce diferență de puncte La Liga
SPORT.RO
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Football Rankings a făcut calculele pentru sezonul 2026-2027 din fotbalul spaniol.

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fc barcelonaReal MadridLamine Yamalkylian mbappeAtletico Madrid
Din articol

În etapa a noua din La Liga, FC Barcelona s-a impus spectaculos în deplasare la Betis Sevilla, 5-2, în timp ce marea rivală Real Madrid a făcut și ea scor, 4-1, acasă cu Sevilla.

Catalanii sunt lideri autoritari, cu maximum de puncte (27), urmați pe podium de Atletico Madrid (22 p) și Real Madrid (21).

Iar statisticienii de la Football Rankings au făcut deja calculele pentru sezonul 2026-2027 din fotbalul spaniol.

Astfel, Barca are 66% șanse la titlul de campioană față de 23% pentru Real și 9% pentru Atletico - mai mult, predicția specialiștilor spune că Lamine Yamal și compania vor termina sezonul cu 9 puncte peste Kylian Mbappe & Co.

Cele două mari rivale se întâlnesc chiar în runda următoare, duminică 25 octombrie pe Camp Nou.

Rezultatele și marcatorii din etapa 9 din La Liga

Vineri

Deportivo La Coruna - Levante 1-1

Au marcat: Nsongo (63), respectiv Daniel Requena Sanchez (82).

Sâmbătă

Espanyol Barcelona - Atletico Madrid 0-1

A marcat: Baena (89).

Villarreal - Elche 0-0

Betis Sevilla - FC Barcelona 2-5

Au marcat: Valentin Gomez (27), Ezzalzouli (53), respectiv Lamine Yamal (10), Rodri (41), Gabriel Jesus (51), Eric Garcia (62), Olmo (81).

Valencia - Athletic Bilbao 0-0

Duminică

Osasuna - Racing Santander 2-0

Au marcat: Budimir (9 - penalty), Osambela (88).

Celta Vigo - Deportivo Alaves 2-1

Au marcat: Jutlga (53), Javi Rodriguez (71), respectiv Hugo Novoa Ramos (87)

Portarul Ionuţ Radu a fost integralist la Celta Vigo.

Malaga - Real Sociedad 2-5

Au marcat: Adrian Nino (54), Pablo Martinez (66), respectiv Kubo (3), Oskarsson (26), Oyarzabal (59, 67), Goncalo Guedes (73).

Real Madrid - Sevilla 4-1

Au marcat: Guler (30), Kylian Mbappe (37, 63 - penalty), Yan Diomande (82), respectiv Manuel Bueno (80).

Luni

Getafe - Rayo Vallecano 1-1

Au marcat: Satriano (56), respectiv Alvaro Garcia (11)

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