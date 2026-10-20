Specialiștii au decis între FC Barcelona și Real Madrid! Cine ia titlul în La Liga și la ce diferență de puncte

În etapa a noua din La Liga, FC Barcelona s-a impus spectaculos în deplasare la Betis Sevilla, 5-2, în timp ce marea rivală Real Madrid a făcut și ea scor, 4-1, acasă cu Sevilla.

Catalanii sunt lideri autoritari, cu maximum de puncte (27), urmați pe podium de Atletico Madrid (22 p) și Real Madrid (21).

Iar statisticienii de la Football Rankings au făcut deja calculele pentru sezonul 2026-2027 din fotbalul spaniol.

Astfel, Barca are 66% șanse la titlul de campioană față de 23% pentru Real și 9% pentru Atletico - mai mult, predicția specialiștilor spune că Lamine Yamal și compania vor termina sezonul cu 9 puncte peste Kylian Mbappe & Co.

Cele două mari rivale se întâlnesc chiar în runda următoare, duminică 25 octombrie pe Camp Nou.