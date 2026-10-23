Daniel Pancu, în contradicție cu decizia conducerii înainte de FCSB - Rapid: „Nu am fost consultat”

La conferința de presă premergătoare derby-ului FCSB - Rapid, antrenorul Daniel Pancu a susținut că disputarea partidei pe Arena Națională reprezintă un lucru bun.
Daniel Pancu: „Aș fi preferat să jucăm returul în Giulești”
Totuși, Pancu și-ar fi dorit ca returul să se joace pe Giulești. Tehnicianul a transmis că nu a fost consultat de conducerea clubului cu privire la acordul de reciprocitate dintre cele două rivale.
„E un lucru foarte bun că se joacă pe Arena Națională. E foarte bine că se joacă aici. Eu nu am fost consultat, e decizia conducerii ca returul să se joace pe Arena Națională.
Din punctul meu de vedere, aș fi preferat să jucăm returul în Giulești. Dar mai departe nu știu, probabil că financiarul contează”, a spus Daniel Pancu.
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că echipa pe care o reprezintă a ajuns la un acord cu Rapid în privința locurilor oaspeților pe Arena Națională.
Înțelegere între FCSB și Rapid
Fanii alb-vișiniilor vor avea la dispoziție sâmbătă o peluză întreagă pe Arena Națională, adică aproximativ 8.000 de locuri. În schimb, giuleștenii s-au angajat să dispute returul din etapa a 28-a pe același stadion și să le ofere roș-albaștrilor aceeași facilitate.
„Să pună ce prețuri vor cei de la Voluntari. 50 de lei este prețul maxim pe care un club îl poate stabili pentru cei care merg în sectorul gazdelor. Pentru restul, își stabilesc ce prețuri vor. Și noi avem prețuri diferite la unele meciuri. Acum, cu Rapid, vor fi prețuri mai mari decât la meciul cu Petrolul.
Există reciprocitate, o peluză cu o peluză. Rapid joacă returul pe Arenă, așa este înțelegerea. Nu m-am ocupat de asta acum, am avut discuția acum trei zile. Da, și meciul retur se joacă pe Arenă”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.
Prețurile biletelor pentru derby-ul FCSB - Rapid
- Peluza – 30 lei
- Tribuna 2 - Inel 3 – 40 lei
- Tribuna 2 - Inel 2 - 50 lei
- Tribuna 2 - Inel 1 - 75 lei
- VIP 3 - 150 lei
- VIP 2 - 200 lei
- VIP 1 - 300 lei
Cele două rivale au avut neînțelegeri în trecut, deoarece Rapid prefera să își dispute jocurile de pe teren propriu pe Giulești.