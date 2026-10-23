Daniel Pancu, în contradicție cu decizia conducerii înainte de FCSB - Rapid: „Nu am fost consultat”

La conferința de presă premergătoare derby-ului FCSB - Rapid, antrenorul Daniel Pancu a susținut că disputarea partidei pe Arena Națională reprezintă un lucru bun.

Daniel Pancu: „Aș fi preferat să jucăm returul în Giulești”

Totuși, Pancu și-ar fi dorit ca returul să se joace pe Giulești. Tehnicianul a transmis că nu a fost consultat de conducerea clubului cu privire la acordul de reciprocitate dintre cele două rivale.

„E un lucru foarte bun că se joacă pe Arena Națională. E foarte bine că se joacă aici. Eu nu am fost consultat, e decizia conducerii ca returul să se joace pe Arena Națională.

Din punctul meu de vedere, aș fi preferat să jucăm returul în Giulești. Dar mai departe nu știu, probabil că financiarul contează”, a spus Daniel Pancu.