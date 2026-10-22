Oltenii i-au învins cu 3-1, în deplasare, pe cei de la Inter Club d'Escaldes, după un egal surprinzător pe „Ion Oblemenco” împotriva lui Getafe.

Început bun pentru Universitatea Craiova în Conference League

Elevii lui Filipe Coelho au ajuns la patru puncte în două etape din șase posibile și ocupă locul 11 de play-off din Conference League.

Mai mult decât atât, pentru campioana României urmează un nou meci în care este favorită să obțină toate cele trei puncte. Este vorba despre partida de acasă contra albanezilor de la KF Egnatia (5 noiembrie, 22:00).