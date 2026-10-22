CLASAMENT Pe ce loc se află Universitatea Craiova după primele două etape din Conference League

Pe ce loc se află Universitatea Craiova după primele două etape din Conference League Superliga
Alexandru Hațieganu
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Universitatea Craiova, campioana României, are un început promițător în grupa unică din Conference League.

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Din articol

Oltenii i-au învins cu 3-1, în deplasare, pe cei de la Inter Club d'Escaldes, după un egal surprinzător pe „Ion Oblemenco” împotriva lui Getafe. 

Început bun pentru Universitatea Craiova în Conference League

Elevii lui Filipe Coelho au ajuns la patru puncte în două etape din șase posibile și ocupă locul 11 de play-off din Conference League. 

Mai mult decât atât, pentru campioana României urmează un nou meci în care este favorită să obțină toate cele trei puncte. Este vorba despre partida de acasă contra albanezilor de la KF Egnatia (5 noiembrie, 22:00).

Clasamente oferite de Sofascore

Programul Universității Craiova în Conference League

Craiova, angrenată și în Superligă, și în Cupa României

În campionat, după 12 etape parcurse, Universitatea Craiova ocupă locul trei, cu 26 de puncte. Este depășită doar de liderul Dinamo (29) și de Rapid (27). 

Craiova mai evoluează și în grupele Cupei României, unde s-a impus cu 2-1 în deplasare pe terenul divizionarei secunde FC Bacău.  

Inter Club d'Escaldes - Universitatea Craiova 1-3

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Inter Club d'Escaldes - Universitatea Craiova / Foto Sport Pictures
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