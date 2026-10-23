Jose Mourinho, gata de primul „El Clasico” al sezonului! Marele avantaj față de Barcelona

În timp ce Asencio şi Rodrygo şi-au continuat programele de recuperare, jucătorii care au fost titulari în meciul de miercuri din Liga Campionilor, împotriva celor de la RB Leipzig, au efectuat o sesiune specifică de recuperare la complexul de antrenament de la Valdebebas, conform procedurii obişnuite.

Potrivit clubului, echipa a încheiat şedinţa de pregătire cu exerciţii de finalizare, lucru tactic şi jocuri pe teren redus.

Mourinho va definitiva pregătirile pentru această confruntare decisivă, care va avea loc pe terenul grupării blaugrana, sâmbătă, începând cu ora 10:30. Cu o jumătate de oră mai devreme, tehnicianul va susţine o conferinţă de presă.

Real Madrid, care a obţinut o victorie categorică, scor 4-1, în faţa lui RB Leipzig, în Liga Campionilor, nu se va putea baza pe atacantul brazilian Vinicius Junior, suspendat în urma cartonaşului roşu primit în meciul cu Sevilla FC. Partida este de o importanţă crucială pentru echipa antrenată de tehnicianul portughez; o înfrângere ar lăsa formaţia madrilenă la nouă puncte în spatele Barcelonei lui Hansi Flick.

Real Madrid nu a mai câştigat pe terenul Barcelonei din 28 octombrie 2023. În acea partidă, disputată în cadrul etapei a unsprezecea a campionatului, madrilenii s-au impus cu 2-1, revenind după ce mijlocaşul german Ilkay Gundogan deschisese scorul, graţie unei duble a englezului Jude Bellingham, scrie Agerpress.