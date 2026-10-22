După 1-1 contra lui Getafe, Universitatea Craiova a rezolvat rapid partida cu Inter Escaldes. Assad Al-Hamlawi și Ștefan Baiaram au înscris în primele 5 minute, iar oltenii au avut emoții doar pe final, după ce Borja Arellano a redus din handicap în minutul 77. Până la urmă, campioana României și-a asigurat victoria în urma reușitei lui Simon Elisor (86').

În ultima vreme, la Universitatea Craiova, Coelho s-a bazat pe Laurențiu Popescu (29 de ani), titular incontestabil în Bănie, în condițiile în care oltenii l-au transferat în vară pe Răzvan Sava (24 de ani).

Răzvan Sava, dat dispărut: ”Ce sens a mai avut aducerea lui?”

Portarul aflat și în vizorul echipei naționale a ales să se întoarcă în Superliga României pentru a se bate pentru postul de titular. A apărat timp de două sezoane la Udinese, în Serie A, iar acum este rezerva lui Popescu de mai bine de o lună!

În vară, s-a zvonit că Universitatea Craiova ar fi plătit 2,5 milioane de euro pentru a-l transfera pe Sava, dar clubul a negat și a transmis că suma ar fi fost una mult mai mică.

„Așa a zis și Sava când s-a dus la Craiova. 'Mamă, mă duc la Craiova, rup. Din șapte meciuri apăr opt'. Apără? Dacă apără Popescu așa, știi când o să apere? Prin Cupă”, a spus Robert Niță, la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”.

Bogdan Lobonț l-a completat: ”Contextul a fost diferit la Craiova, Popescu apăra în Europa, Sava în campionat. Ce sens a mai avut aducerea lui Sava? În condițiile în care își revine și Isenko”.

Ultimul meci al lui Răzvan Sava la Universitatea Craiova a fost la începutul lunii septembrie, în Cupa României, împotriva celor de la FC Bacău (2-1).

Universitatea Craiova și-a asigurat 400.000 de euro

Datorită victoriei din Andorra, Universitatea Craiova și-a asigurat 400.000 de euro din partea UEFA, acesta fiind bonusul financiar acordat de forul european pentru un succes în faza principala din Conference League.

În total, Universitatea Craiova a depășit deja 4,4 milioane de euro obținute în acest sezon european. "Grosul" este reprezentat de premiul pentru participarea în faza ligii Conference League (3.170.000 de euro). Acestuia i se adaugă premiile pentru meciurile din preliminariile europene (700.000 de euro), remiza cu Getafe (133.000 de euro) și victoria de azi cu Inter Escaldes (400.000 de euro).

Universitatea Craiova, în faza principală Conference League. Rezultate și program