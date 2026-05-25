În așteptarea ediției 2026 a turneului de la Roland Garros, Naomi Osaka (28 de ani, 16 WTA) a decis că e timpul pentru o petrecere.

Aflată la prima organizare a unui eveniment de acest tip, jucătoarea de tenis japoneză a invitat doar persoane de culoare la această petrecere.

Tenismenii Cori Gauff, Gael Monfils, Taylor Townsend, Asia Muhammad și Christopher Eubanks au onorat-o cu prezența pe Naomi Osaka, dar nipona a născut o sumedenie de întrebări și intrigi, în mediul online, după imaginea postată.

Mai mulți fani ai tenisului s-au întrebat de ce nu a fost invitată inclusiv soția lui Gael Monfils, Elina Svitolina, jucătoare de tenis cu care Naomi Osaka a împărțit deja opt meciuri directe în circuitul de elită.

„Petrecerea neagră, ediția de Roland Garros,” a titrat Naomi Osaka imaginea în care s-a pozat alături de jucătorii menționați.

Momentul vine la cinci ani după ce Naomi Osaka a refuzat să participe la conferințele de presă din timpul Roland Garros 2021, invocând că vrea să dedice mai mult timp în a-și îmbunătăți sănătatea mintală.