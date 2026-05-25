GALERIE FOTO „Am mințit.” Naomi Osaka, reacție incredibilă după ce a organizat o petrecere doar cu tenismeni de culoare, la Paris

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Naomi Osaka se regăsește în mod constant în mijlocul unor controverse.

În așteptarea ediției 2026 a turneului de la Roland Garros, Naomi Osaka (28 de ani, 16 WTA) a decis că e timpul pentru o petrecere.

Aflată la prima organizare a unui eveniment de acest tip, jucătoarea de tenis japoneză a invitat doar persoane de culoare la această petrecere.

Naomi Osaka a invitat doar tenismeni de culoare la petrecerea sa

Tenismenii Cori Gauff, Gael Monfils, Taylor Townsend, Asia Muhammad și Christopher Eubanks au onorat-o cu prezența pe Naomi Osaka, dar nipona a născut o sumedenie de întrebări și intrigi, în mediul online, după imaginea postată.

Mai mulți fani ai tenisului s-au întrebat de ce nu a fost invitată inclusiv soția lui Gael Monfils, Elina Svitolina, jucătoare de tenis cu care Naomi Osaka a împărțit deja opt meciuri directe în circuitul de elită.

„Petrecerea neagră, ediția de Roland Garros,” a titrat Naomi Osaka imaginea în care s-a pozat alături de jucătorii menționați.

Momentul vine la cinci ani după ce Naomi Osaka a refuzat să participe la conferințele de presă din timpul Roland Garros 2021, invocând că vrea să dedice mai mult timp în a-și îmbunătăți sănătatea mintală.

Naomi Osaka s-a explicat pentru alegerea făcută

Japoneza a revenit pe rețelele sociale, dar pe o altă platformă, Threads, pentru a se explica, după această petrecere.

„Observ că unii mă întreabă de ce nu iubesc toate culorile de piele și cum ar fi dacă alții ar organiza petreceri doar cu albi. În primul rând, eu iubesc pe toată lumea, indiferent de rasă, etnie; chiar eu sunt japoneză doar pe jumătate. Pot să vorbesc doar din proprie experiență.

Crescând, am notat că mulți oameni nu arătau ca și mine și simt că e important să îi celebrăm. În al doilea rând, să ne amintim că au existat petreceri doar cu albi. Nu știu cum să vă spun, dar le-am văzut mereu și nu am avut o problemă cu ele.

Că tot veni vorba, vă întreb eu: ce anume din faptul că niște persoane de culoare se adună vă supără atât de tare?

Aș vrea să închei prin a spune că am crescut văzându-l pe tata fiind discriminat. Oamenii chemau poliția de mai multe ori la terenul de tenis, într-o zi.

Sunt multe lucruri pentru care îmi voi cere scuze, în viață, dar nu și pentru a celebra faptul că sunt neagră. Voi aprecia ceea ce suntem și nu îmi voi cere scuze niciodată.

De fapt, am mințit. Îmi pare rău. Îmi pare rău de persoanele care nu pot înțelege cu creierele lor că această petrecere nu a fost despre excludere, ci o sărbătoare a drumului lung parcurs până aici,” a scris Naomi Osaka, explicându-și alegerile făcute.

