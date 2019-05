Asa arata REVOLUTIA de la Barcelona dupa eliminarea din UEFA Champions League! 10 jucatori vor fi vanduti pentru 3 noi EXTRATERESTRII

Barca are nevoie urgenta sa vanda pentru a putea aduce jucatorii doriti.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Eliminarea din UEFA Champions League dupa un veritabil dezastru la returul cu Liverpool aduce schimbari importante la FC Barcelona. Spaniolii de la Marca au analizat situatia clubului si dezvaluie ca oficialii clubului sunt gata sa cheltuiasca numai putin de 265 de milioane de euro!

Aceasta suma reprezinta banii pe care Barca ii va cheltui pentru cele 3 tinte din aceasta vara: Frenkie De Jong, deja cumparat cu 75 de milioane de euro, Matthijs De Ligt, cel pe care ofera 70 de milioane de euro, si Antoine Griezmann, cel care va costa 120 de milioane de euro, reprezentand clauza de reziliere.

Insa cei de la Barcelona trebuie sa echilibreze situatia financiara astfel ca sunt gata sa vanda mai multi jucatori. Orice jucator este liber sa plece de la Barcelona, singurul netransferabil fiind Leo Messi.

10 jucatori pot pleca

Pe lista jucatorilor pe care Barcelona va incerca sa-i vanda sunt cateva nume importante. Cel mai rasunator este cel al lui Coutinho, cel pe care Barca doreste sa primeasca 100 de milioane de euro. Ar fi o pierdere pentru Barca in conditiile in care cheltuia 120 de milioane de euro in urma cu 18 luni pe brazilian.

Samuel Umtiti este fundasul central "sacrificat" dupa venirea lui De Ligt, Barca dorind 40 de milioane de euro in schimbul francezului. Ivan Rakitic este un alt nume important care o poate parasi pe Barcelona, suma de transfer fiind de 50 de milioane de euro. Jasper Cillessen doreste sa plece iar cei de la Barca nu il vor bloca, insa plecarea acestuia va trebui inlocuita imediat de catalani.

Malcom, Andre Gomes si Denis Suarez sunt alti jucatori pe care Barcelona poate obtine o suma importanta, nefiind jucatori vitali pentru catalani. Cucurella, Nelson Semedo si Rafinha sunt alti jucatori care au sanse mici sa mai continue la Barca.