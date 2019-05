Decizia FINALA a Barcelonei: un SUPER STAR e OUT, altul e la un pas sa vina! Anunt de ultima ora

Barca a luat decizia finala in privinta transferurilor pe care le face vara asta.

Primul trecut la plecari: Coutinho. Brazilianul n-a confirmat pe Camp Nou si va fi vandut in Premier League. Barca vrea sa-si recupereze investitia facuta in urma cu un an si jumatate, 150 de milioane de euro, insa e constienta ca ii va fi aproape imposibil. Astfel, Coutinho ar putea pleca la Manchester United sau Chelsea pentru aproximativ 100 de milioane de euro.



Banii vor fi reinvestiti de Barca. Clubul e tot mai aproape sa-l aduca pe Griezmann de la Atletico. Apropiatii francezului dau ca sigura mutarea. Catalanii incearca sa evite plata clauzei de reziliere a campionului mondial, in valoare de 200 de milioane de euro. Vor sa plateasca putin peste jumatate din suma, scriu catalanii de la Sport.