Anuntul oficial facut de Antoine Griezmann! "A fost greu, dar vreau sa va anunt ca am decis sa plec" Ce a spus francezul!

Antoine Griezmann pleaca de la Atletico.

UPDATE: Antoine Griezmann a anuntat in mod oficial ca va pleca de la Atletico Madrid. Francezul le-a transmis fanilor decizia sa prin intermediul unui clip postat pe contul oficial de facebook al madrilenilor.

"Salutare tuturor! Dupa ce am vorbit cu El Cholo (n.r. Diego Simeone), Miguel Angel si oamenii din club, voiam sa vorbesc imediat si cu voi, fanii lui Atletico. Voi mi-ati oferit intotdeauna multa dragoste si vreau sa va anunt ca am luat decizia sa plec, pentru a experimenta lucruri noi si provocari noi. A fost foarte greu sa iau aceasta decizie, dar simt ca este ceea ce am nevoie in acest moment. Vreau sa va multumesc pentru toata dragostea aratata in acesti cinci ani, timp in care am castigat pentru prima data cele mai importante trofee. Au fost momente incredibile pe care o sa mi le amintesc mereu. Adevarul este ca voi sunteti in inima mea.



Nu este usor pentru un jucator sa primeasca atata dragoste si de aceea am vrut sa va anunt astazi, pentru a fi primi care afla, dupa antrenor si club. Va multumesc mult pentru tot! Sunteti in inima mea, va multumesc mult! Acesti cinci ani au fost incredibili. M-am bucurat de fiecare moment, am dat totul pe teren, am incercat sa ma comport bine cand imi spuneati sa facem fotografii. Am incercat sa ii fac atat pe fanii de pe Wanda Metropolitano fericiti, cat si pe cei din deplasare. Va sunt recunoscator! Va multumesc mult! La revedere!", a spus Griezmann.

Presa din Spania anunta transferul lui Antoine Griezmann! Campionul mondial cu Franta din 2018 i-a anuntat pe Diego Simeone, Miguel Angel Gil Marin si Andrea Berta ca va fi achitata clauza de reziliere a contractului sau in valoare de 120 de milioane de euro.

Desi Griezmann nu le-a comunicat celor de la club cine va plati aceasta clauza, spaniolii scriu ca este vorba de Barcelona! Astfel, partida de sambata impotriva lui Levante va fi ultima pentru Griezmann in tricoul lui Atletico.

Griezmann a informat clubul marti dupa-amiaza de decizia sa. El va ramane la Atletico pana la 1 iulie deoarece dupa aceasta data clauza de reziliere va scadea de la 200 de milioane de euro la 120 de milioane de euro.

Griezmann a refuzat Barca in urma cu un an

Barcelona l-a dorit pe Griezmann si in urma cu un an, insa francezul a anuntat atunci intr-un clip postat pe retelele de socializare ca a decis sa semneze un nou contract cu Atletico, pe cel mai mare salariu de la echipa. Insa transferul la Barcelona doar a fost amanat cu un an.

Griezmann urmeaza sa negocieze cu cei de la Barcelona contractul sau dupa ce Barca o va informa pe Atletico, la randul ei, ca va plati clauza de reziliere.

Venirea lui Griezmann va duce la plecarea lui Coutinho, cel care este dorit de PSG.