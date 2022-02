Arsenal a anunțat despărțirea de Aubameyang! Când va fi prezentat gabonezul la Barcelona

Atacantul gabonez Pierre-Emerick Aubameyang, a cărui sosire la FC Barcelona este iminentă, conform presei spaniole, şi-a reziliat contractul cu Arsenal, a anunţat clubul londonez de fotbal, citat de AFP.

"Pierre-Emerick Aubameyang a părăsit clubul de comun acord", a precizat Arsenal într-un comunicat.

⚡ For the match-winning moments

????‍♂️ For the iconic celebrations

???? For making us smile

Thank you for everything, @Auba ❤️