Aubameyang face vizita medicală la Barcelona! Răsturnare de situație în cazul lui Ousmane Dembele

Pierre-Emerick Aubameyang (32 de ani), atacantul lui Arsenal, este așteptat să semneze în această seară, în ultimele ore sau chiar minute ale ferestrei de mercato, cu formația antrenată de Xavi. Gabonezul a sosit astăzi la Barcelona, iar acum efectuează vizita medicală.

Marca scrie că Barcelona, Arsenal și Aubameyang au ajuns la un acord, iar atacantul va semna un contract până la finalul sezonului cu formația catalană. De asemenea, echipa de pe Camp Nou va avea opțiunea de a-i prelungi înțelegerea fotbalistului cu un an.

Aubameyang a mai evoluat de-a lungul carierei la cluburi precum AC Milan, Dijon, AS Monaco, Saint-Etienne sau Borussia Dortmund, iar la Arsenal a strâns 163 de meciuri, 92 de goluri și 21 de pase decisive

Rămâne de văzut cum va reuși Barcelona să înregistreze transferul lui Pierre-Emerick Aubameyang, în condițiile în care, în ultimele zile, presa internațională a condiționat sosirea atacantului de la Arsenal de plecarea lui Ousmane Dembele.

Pierre Emerick-Aubameyang is in Barcelona, confirmed as @gerardromero revealed. Understand he has a full agreement with Barça for a loan move, deal all but ready on player side. ???????? #FCB

It only depends on Barcelona outgoings to complete the deal. Arsenal already approved. pic.twitter.com/UBc6UJA3a0