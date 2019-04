25 de meciuri de vazut in Europa in acest weekend. Fener - Galata, Milan - Lazio si Liverpool - Chelsea, printre partidele de interes

13:57 In aceasta etapa, Juventus poate castiga al 8-lea titlu consecutiv in Serie A, iar Razvan Lucescu si PAOK pot deveni campioni in Grecia.



Si acest final de saptamana programeaza meciuri interesante in Europa: un derby britanic (Liverpool - Chelsea), „Derbi sevillano” in Spania (FC Sevilla - Betis), ambele derby-uri ale Istanbulului (Besiktas - Istanbul BB si Fenerbahce - Galatasaray), „Le Classique” in Belgia (Standard Liege - Anderlecht), „Derby del Turia” in Spania (Valencia - Levante), „Pražské derby“ in Cehia (Slavia - Sparta), meciuri de titlu in Serbia, Bulgaria, Belgia, Germania, Spania si multe alte intalniri tari.



FC Sfantu Gheorghe - Sheriff Tiraspol (Moldova, Divizia Nationala, vineri, 12 aprilie, 14.00)



Standard Liege - Anderlecht (Belgia, Pro League, vineri, 12 aprilie, 21.30)



SPAL - Juventus (Italia, Serie A, sambata, 13 aprilie, 16.00)



Honved - Debrecen (Ungaria, NB 1, sambata, 13 aprilie, 18.00)



Steaua Rosie Belgrad - Radnicki Nis (Serbia, Super Liga, sambata, 13 aprilie, 19.00)



Besiktas - Istanbul BB (Turcia, Super Liga, sambata, 13 aprilie, 19.00)



Borussia Dortmund - Mainz (Germania, Bundesliga, sambata, 13 aprilie, 19.30)



Videoton - Ujpest (Ungaria, NB 1, sambata, 13 aprilie, 20.30)



AC Milan - Lazio (Italia, Serie A, sambata, 13 aprilie, 21.30)



FC Sevilla - Betis Sevilla (Spania, La Liga, sambata, 13 aprilie, 21.45)



Crystal Palace - Manchester City (Anglia, Premier League, duminica, 14 aprilie, 16.05)



Fortuna Dusseldorf - Bayern Munchen (Germania, Bundesliga, duminica, 14 aprilie, 16.30)



Brondby - FC Copenhaga (Danemarca, Superligaen, duminica, 14 aprilie, 17.00)



Saint Etienne - Bordeaux (Franta, Ligue 1, duminica, 14 aprilie, 18.00)



Liverpool - Chelsea (Anglia, Premier League, duminica, 14 aprilie, 18.30)



Genk - Club Brugge (Belgia, Pro League, duminica, 14 aprilie, 19.00)



Larisa - PAOK Salonic (Grecia, Super League, duminica, 14 aprilie, 19.00)



Levski Sofia - Ludogoret (Bulgaria, A PFG, duminica, 14 aprilie, 19.00)



FK Rostov - Spartak Moscova (Rusia, Premier League, duminica, 14 aprilie, 19.00)



Slavia Praga - Sparta Praga (Cehia, Liga 1, duminica, 14 aprilie, 19.00)



Lokomotiva Zagreb - Hajduk Split (Croatia, 1.HNL, duminica, 14 aprilie, 20.00)



Feyenoord - Heracles Almelo (Olanda, Eredivisie, sambata, 13 aprilie, 21.45)



Valencia - Levante (Spania, La Liga, duminica, 14 aprilie, 21.45)



Lille - PSG (Franta, Ligue 1, duminica, 14 aprilie, 22.00)



Fenerbahce - Galatasaray (Turcia, Super Liga, duminica, 14 aprilie, 19.00)